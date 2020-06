Zweden stopt onderzoek naar de moordenaar van premier Olof Palme

Oorzaak is het feit dat de hoofdverdachte Stig Engström in 2000 overleden is en er blijkbaar geen aanwijzingen in andere richtingen of medeplichtigen zijn. Het onderzoek is dus nergens geland en dat na 34 jaar.

Stig Enström -ook de "Skandia-man" genoemd omdat hij werkte voor die Zweedse verzekeringsmaatschappij- was een van de getuigen tijdens de moord op Olof Palme in de avond van 28 februari 1986. Hij gaf de politie warrige en tegenstrijdige verklaringen, maar werd lange tijd niet als verdachte beschouwd. Pas veel later vertelde een andere getuige dat de schutter veel leek op Engström. In 2000 stapte Engström uit het leven.

Pas enkele jaren geleden kwam hij als mogelijke verdachte in het vizier van de politie. Nu is hij dus officieel de hoofdverdachte, maar omdat hij dood is, stopt dus ook het onderzoek.