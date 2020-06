Personeel van Sint-Trudo ziekenhuis krijgt 70 hotelovernachtingen: "Een prachtig cadeau"

Er werken meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis, dus er zal een selectie moeten gebeuren om de 70 overnachtingen te verdelen. "Omdat we het heel moeilijk vinden om te kiezen, gaan we een tombola organiseren om de overnachtingen te verloten", gaat Van Mierlo verder. "Je kan onmogelijk zeggen dat het alleen voor verpleegkundigen van corona-afdelingen van toepassing is. We hebben veel andere medewerkers, zoals poetshulpen of logistieke medewerkers. En we willen die niet in de kou laten staan. Zij verdienen het om net zoals onze artsen een prijs te winnen."