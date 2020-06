Prins Joachim krijgt boete van 10.400 euro omdat hij coronaregels in Spanje niet naleefde

Later bleek volgens de Spaanse krant El Confidencial dat Joachim een feestje zou hebben bijgewoond in een privéwoning in Cordoba, waar 27 mensen aanwezig zouden zijn geweest,. Meer dus dan de 15 mensen die toen toegelaten waren. Later werd dan weer duidelijk dat het om 2 feestjes ging met in totaal 27 contacten voor de prins.



Toen de prins weer thuis kwam, bleek hij besmet met het coronavirus na een positieve test.

De prins excuseerde zich een week later. Hij liet via het Spaanse persbureau EFE weten dat hij spijt had dat hij de coronamaatregelen niet had gerespecteerd.