Hoe viert Britse prins Philip zijn 99e verjaardag? In quarantaine met Hare Majesteit en met videogesprekken 

Meestal viert Philip zijn verjaardag zonder veel poespas. Wellicht zal hij - net als zijn vrouw - videogesprekken voeren met de rest van de familie. Het is bekend dat de jarige Queen in april een videotelefoontje kreeg met felicitaties van kleinzoon prins Harry en zijn gezin vanuit de VS.

De Queen kreeg ook geen traditionele kanonschoten om haar verjaardag te vieren. Bij Philip zullen er ook geen saluutschoten worden afgevuurd, omdat dat in crisistijden "ongepast" zou zijn.



Philip is 72 jaar getrouwd met Elizabeth, een wereldrecord voor een prins en een koningin. Samen met een minimum aan personeel brengen ze de coronadagen op Windsor door. Volgens de Britse royaltykenner Phil Dampier beschikken ze over een 24-tal medewerkers die elkaar om de drie weken afwisselen. Vooraleer de hovelingen aan een nieuwe shift beginnen, blijven ze in quarantaine om de kans op besmetting met het verraderlijke virus zo klein mogelijk te houden.