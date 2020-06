Politiezone Mechelen-Willebroek registreert al drie jaar controles in strijd tegen etnisch profileren: "Cultuuromslag voor de politie" 

In mei 2017 nam de politiezone van Mechelen-Willebroek het voortouw in de strijd tegen etnisch profileren: alle controles die de agenten uitvoerden, zouden voortaan geregistreerd moeten worden. De agenten moesten dus registreren wie ze op welke plek op welk moment en met welke reden hebben gecontroleerd. "Dat heeft echt wel voor een cultuurverandering gezorgd", zei Dirk Van de Sande, de woordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek, hierover in "Start je Dag" op Radio 2 Antwerpen. "We vonden het ontzettend belangrijk om hier als korps op in te zetten en willen dat blijven doen."