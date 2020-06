Renovatiewerken Brugs conservatorium gestart

Het werd hoog tijd dat het conservatorium in Brugge eens grondig aangepakt wordt. In de loop van de jaren zijn er wel wat dingen opgeknapt, gemoderniseerd en hersteld, maar daar zat nooit een duidelijke visie achter. "Bij de plannen die nu op tafel liggen, is dat wel het geval", zegt schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V). "Heel wat van de historische elementen zijn eigenlijk in de loop der jaren weggestoken. Dat is jammer. We gaan ze daarom terug bovenhalen. Het conservatorium wordt ook energiezuiniger: er komt onder meer vloerverwarming en er zal ook met zonne-energie gewerkt worden."

De renovatie moet eind volgend jaar klaar zijn en zal zo'n 4 miljoen euro kosten.