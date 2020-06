Na online lessen en online examens, nu ook samen online blokken

Studeren is tegenwoordig een online gebeuren. Na de online lessen volgen nu voor heel wat studenten de online examens. Bij hogeschool PXL in Hasselt merken ze dat studenten vooral nood hebben aan sociaal contact. Samen blokken is al jaren het nieuwe normaal maar met de coronacrisis zijn er heel wat minder plekken waar studenten daarvoor terechtkunnen.

De hogeschool pakte daarom uit met PXL-Blokpunt , een online platform waar studenten samen kunnen studeren. "Een massa studenten is daar voorlopig niet op afgekomen", moet Sofie Leekens van PXL toegeven. "Maar we merken wel op dat we studenten geïnspireerd hebben om via eigen kanalen samen te studeren via de webcam".

Of het hele online gebeuren negatief zal afstralen op de examencijfers, durft studentenbegeleidster Sofie niet voorspellen. "We krijgen op dit moment nog geen signalen dat het bij veel studenten zou mislopen. En wat nog positiever is, we merken dat studenten die vragen hebben de stap naar ons durven zetten".

Voor studenten en hun ouders heeft Sofie nog deze gouden tip, vooral nu heel wat studenten thuis zitten te studeren. "Toon wederzijds begrip en maak tijd voor een goede babbel. We leven nu al geruime tijd in bijzondere omstandigheden. Studenten hebben heel wat veranderingen moeten meemaken en keihard moeten werken en dan zijn de lontjes soms heel kort."