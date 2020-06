Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is coronavrij: "Laatste COVID-19-patiënt mocht gisteren naar huis"

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt verbleven er in totaal 103 coronapatienten. Longarts Valerie Vandamme is blij dat ze van alle beschermingspakken en plastic maskers af zijn. "Het was een strijd om continu in zo'n pak te werken", zegt ze. "We hebben veel gezweet, ook omdat we intensievere dagen hadden dan anders. Nu kunnen we iets meer ademhalen, maar we moeten wel alert blijven. Hopelijk blijft ons ziekenhuis nu vrij van corona."