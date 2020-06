Skipiste Ice Mountain in Komen na 3 maanden weer open: "Skiën kan, maar mét mondmasker"

Ice Mountain Adventure Park in Komen wordt uitgebaat door West-Vlaming Stefaan Fiviez. Hij opent met een dubbel gevoel. "Ik ben blij dat ik terug kan werken, maar ik stel me de vraag of er wel klanten gaan komen. Het is voor mij echt nog bang afwachten. Ik kan bijvoorbeeld geen kleedkamers ter beschikking stellen. Dat mag niet. Klanten moeten dus aangekleed toekomen."

"Wij hebben 2 skipistes en mogen op elke piste 20 mensen toelaten. Dat is eigenlijk niet rendabel, maar gesloten blijven is ook niet rendabel. Dit jaar is sowieso al een ramp. We kunnen dat niet meer goedmaken. Ik hoop dat er binnenkort weer wat versoepelingen komen."