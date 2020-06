5 gewonden bij zwaar ongeluk naast E40 in Jabbeke

De vijf zaten in een auto die uit het centrum van Jabbeke kwam. De bestuurder wilde via de rotonde over de brug over de E40 rijden. Hij verloor de controle over zijn stuur en botste aan hoge snelheid tegen de betonnen afsluiting langs de op- en afrit van de autoweg.

De klap was zo hevig dat enkele betonblokken twee meter verder op de afrit terecht kwamen. Enkele van de 5 inzittenden raakten zwaar gewond.