Rondvaart op de reien in Brugge vanaf zaterdag weer mogelijk

Brugge was de voorbije maanden niet helemaal Brugge. Door de coronacrisis mochten er geen toeristenbootjes varen. Maar daar komt verandering in, zij het geleidelijk. Vanaf zaterdag zal er één toeristenboot per dag op de reien varen.

Er zijn nog meer beperkingen, zegt schepen van toerisme Philip Pierins (sp.a). "De bootjes mogen maar voor 60 procent gevuld zijn. In een boot waarin normaal gezien 40 toeristen kunnen, zullen dat er nu maar 25 zijn. Alle passagiers moeten een mondmasker dragen en de handen ontsmetten voor en na de rondvaart."

De rederijen verwachten niet veel volk want er zijn maar weinig toeristen in Brugge. Maurice Michielens, de oudersdomsdeken van de bootjes, ziet vooral praktische problemen. "De bootjesman of -vrouw geeft uitleg tijdens de rondvaart. Dat kan je moeilijk doen met een doekje voor je mond. Je zou een plexiglas kunnen plaatsen om de toeristen af te schermen. Maar daarmee kan je misschien niet onder bruggen varen. Vooral de Walbrug, dat is de laagste brug op de reien, is een probleem. En normaal gezien geven we sommige toeristen een hand om hen te helpen bij het in- en uitstappen. Moeten we daarvoor plastic handschoenen dragen?"