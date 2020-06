Burgemeester van Diest krijgt troostmand voor mannen met een onvervulde kinderwens

De eerste troostmand is overhandigd aan de burgemeester van Diest, Christophe De Graef die ook een wensvader is. "In het begin van mijn carrière was ik iets minder bezig met kinderen. Daarna ben ik wel acht jaar pluspapa geweest van twee kinderen, maar als die relatie ophoudt ben je ook de kinderen kwijt. En dan ben je plots 49 en dan stel je vast: "het is me niet gelukt tot op vandaag", en dat doet toch wel pijn. Ik heb de mooiste job die je kan hebben, maar kinderen is toch het grootste gemis. Ook als ik klassen ontvang op het stadhuis, dan raakt me dat omdat ik weet dat ik bepaalde dingen niet kan meegeven aan mijn eigen kinderen."