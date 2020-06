Tweede golf van coronavirus zou wereldeconomie erg zware klap geven, zegt de OESO

Zo opent de voorstelling van de economische vooruitzichtingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, afgekort OESO. Het sombere beeld bekijkt twee mogelijke scenario's: een met een piek van coronabesmettingen zoals we die nu kennen en de mogelijkheid van een tweede golf van coronavirus later op het jaar of volgend jaar. In beide scenario's zullen "de gevolgen ernstig en langdurig zijn".

Als we tweede golf kunnen vermijden, zou de wereldeconomie dit jaar met 6 procent inkrimpen om volgend jaar met 2,8 procent te groeien. De werkloosheid zou wereldwijd groeien van 5,4 naar 9,2 procent en vijf jaar van inkomensgroei zouden weggevaagd worden.