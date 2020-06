Universiteit Gent krijgt financiële steun van Vlaamse overheid en kan zo starten met restauratie Rozier-Plateaugebouw

De Gentse universiteit krijgt een erfgoedpremie van maar liefst 6 miljoen euro van de Vlaamse overheid voor de restauratie van het complex Rozier-Plateau. “Hierdoor kunnen we eind dit jaar aan de werken beginnen. We zullen de binnenkant van het monumentale gebouw omtoveren in een uniefgebouw dat beantwoordt aan de huidige 21-eeuwse noden”, vertelt logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe.