Nog altijd geen bezoek mogelijk in zwaargetroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge 

In het woonzorgcentrum Open Kring in Ardooie proberen ze het bezoek zoveel mogelijk buiten organiseren. "We hebben een hok voorzien van 3 meter op 3, waar er 2 zitbanken in staan. Het bezoek kan op de ene bank zitten en de bewoner op de andere bank", zegt directeur Renaat Lemey. "Bij ons mogen er maximaal 4 personen per keer op bezoek komen. Dat is voor ons haalbaar om te controleren. Bezoek op de kamer is voorlopig nog niet toegelaten."