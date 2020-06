Vandaag alweer protest tegen racisme en politiegeweld in Frankrijk: wordt de politie de politieke splijtzwam in Parijs?

Het antwoord wat betreft de politie is genuanceerd, maar toch vooral nee. In de VS vallen er jaarlijks wel duizend doden bij interventies door de politie, in Frankrijk tien tot twintig. Maar opgelet, want in die cijfers zitten ook verkeersongevallen of doodgeschoten terroristen. En zelfs als we rekening houden met het feit dat er vijf keer méér Amerikanen zijn dan Fransen, dan nog is het verschil gigantisch groot.

Maar toch zijn de laatste jaren ook in Frankrijk opvallend veel incidenten met agenten in de openbaarheid gekomen. Er is natuurlijk het geval van Adama Traoré zelf, de aanleiding voor de betoging in Parijs. Wat er in juli 2016 precies is gebeurd met de 24-jarige is niet duidelijk. Wel staat vast dat hij op de loop ging voor de politie. Hij werd ingerekend in een privéwoning, meegenomen en uiteindelijk dood verklaard op de binnenkoer van een politiekazerne in de buurt van Parijs.

De agenten hebben zelf toegegeven dat ze bij de arrestatie met hun volle gewicht op de jongeman van 24 zijn gaan zitten. Is hij gestorven als rechtstreeks gevolg daarvan, of had het ook te maken met eerdere medische problemen? Dat is na vier onderzoeken nog altijd niet duidelijk. Maar de indruk bestaat dat de politie vaak 'de hand boven het hoofd' wordt gehouden. Agenten worden alleen veroordeeld wanneer de bewijslast oorverdovend is.

Het comité "de waarheid voor Adama" wil maar één ding, dat de agenten veroordeeld worden. Maar de rechterlijke macht is natuurlijk onafhankelijk. Minister van justitie Belloubet wilde de familie Traoré ontmoeten, maar zelfs dat lokte een storm van verontwaardiging uit, wegens mogelijke 'politieke inmenging' in een gerechtelijk onderzoek.