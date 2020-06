Vroegere burgemeester Boutersem stopt met politiek: "Ik erger me aan het digitaal vergaderen"

Computergebruik wordt overschat, volgens Langendries. "Er zijn meer mensen dan we denken die niet de hele dag achter een computer zitten. Zeker voor de oudere mensen is deze digitale wereld niet evident. Toen ik een kind was, was er alleen telefoon bij de plaatselijke kruidenier en een televisie in het plaatselijk café. Ik ben misschien van de oude stempel, maar ik hou van het menselijk contact op een vergadering waar je nadien nog een pint kan gaan drinken om na te praten. Dat is er niet meer bij tegenwoordig en dat vind ik jammer."