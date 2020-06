Strijd tegen discriminatie op woning- en arbeidsmarkt is "kaas met grote gaten": waar blijven praktijktesten?

Dat is fijn voor de inwoners die in deze steden wonen, maar wat met Mohamed, Roos en Gilbert die daar niet wonen? De strijd tegen discriminatie is momenteel in Vlaanderen een kaas met erg grote gaten. Deze aanpak is niet langer houdbaar. Het is bijzonder inefficiënt omdat veel steden en gemeenten vaak van nul herbeginnen met hun praktijktesten en zo dubbel werk verrichten. Veel kleinere gemeenten willen bovendien wel iets doen, maar zijn te klein om zelfstandig een krachtig beleid uit te werken.

Tenslotte zorgt het voor een grote ongelijkheid tussen gemeenten. Het recht op een gelijke behandeling, ongeacht je huidskleur, afkomst, geslacht of leeftijd, zou een universeel mensenrecht moeten zijn, maar in Vlaanderen hangt de mate waarin dit mensenrecht gecontroleerd en afgedwongen wordt sterk af van de gemeente waarin je woont of werkt.