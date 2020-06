Weys (N-VA) wil niet dat Peeters (Open VLD) op Europa wacht om nieuwe meetapparatuur tegen vervuilende dieselauto's uit te rollen

De autokeuring is momenteel niet in staat om dieselwagens met defecte of illegaal weggehaalde roetfilters op te sporen, zo bleek uit een VRT-reportage van drie jaar geleden. De huidige roetmeting is te verouderd om de vervuilende auto’s te detecteren. Nochtans stoten die duizenden malen meer fijnstof uit dan toegelaten.

Minister Weyts was in de vorige Vlaamse regering minister van Mobiliteit en beloofde toen de fraude en de vervuiling aan te pakken. Hij zorgde ervoor dat de autokeuring met nieuwe meetapparaten de zwaar vervuilende illegale auto’s zou kunnen opsporen. De apparaten staan klaar, maar de opvolgster van Weyts, huidig minister van Mobiliteit Lydia Peeters liet na de wetgeving aan te passen. Peeters wil wachten op de Europese regelgeving. Daardoor kunnen de apparaten niet ingezet worden.

Weyts reageerde vanmiddag in "Villa Politica". Volgens Weyts moet Peeters helemaal niet wachten op Europa. “Dat is wachten op Godot”, aldus Weyts. Weyts benadrukt dat het project zo goed als klaar is, niet veel kost en goed is voor het milieu en het klimaat.