Wolf bijt koe dood in Berlaar

100 procent zekerheid dat het om een wolf ging, is er pas wanneer de bloedstalen zijn geanalyseerd maar experten zijn vrij zeker dat het om de wolf gaat. Gisterennamiddag werd de wolf nog gesignaleerd in onder andere Koningshooikt en in Lier. De omliggende gemeenten vragen hun inwoners om dieren tijdelijk op te hokken totdat de wolf de streek verlaten heeft. De wolf, een beschermde diersoort in Vlaanderen, is voor de mens niet gevaarlijk. Zodra hij onraad ruikt, is hij weg.