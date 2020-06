Zanger-acteur Patrick Onzia start eigen ijssalon: "Mijn gsm is al wel in de melk gevallen, maar voor de rest draait het (ijs) goed"

We krijgen in de middaguitzending bij Radio 2 Antwerpen een enthousiaste Patrick Onzia aan de lijn. Door de coronacrisis moest hij noodgedwongen afscheid nemen van het podium en kwam hij al gauw terecht bij een andere passie van hem: zelf ijs draaien.

"Ik ben geen stilzitter en zo heb ik mijn diploma van kok weer opgevist. Mijn passie was toen zelf ijs maken en dus ben ik ons huis in Westmalle gaan herinrichten. Wij wonen tamelijk groot zodat het schoonheidsinstituut van mijn vrouw naar een andere kant verplaatst is en ik op de vrijgekomen plaats mijn ijssalon kon maken."