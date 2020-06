Zottegem wil overwegen sluiten, maar inwoners eisen overleg

Het stadsbestuur van Zottegem sloot een princiepsovereenkomst met Infrabel over de sluiting van alle overwegen op haar grondgebied. "Wij waren verbaasd toen we dat hoorden, want hier in deelgemeente Leeuwergem zouden twee overwegen sluiten, maar er werd nog niet gecommuniceerd met de buurtbewoners", zegt inwoner Sofie De Loo. "We hebben daarom een enquête gehouden en die werd 178 keer ingevuld. 76% is niet akkoord met de sluitingen en maar liefst 92% vindt dat er eerst een overleg moet zijn."