26 kinderen van basisschool in Brugge in quarantaine nadat medeleerling positief heeft getest

In basisschool Sint-Lodewijkscollege in de Gerard Davidstraat in Christus-Koning, bij Brugge, zitten sinds vandaag zo’n 26 leerlingen minder. Een jongetje uit het eerste leerjaar geraakte er besmet met het coronavirus en dat heeft gevolgen voor alle kinderen die in de “contactbubbel” van het kind zaten.

“We moesten twee dagen terugkeren in de tijd en nagaan wie allemaal met het jongetje in kwestie in contact kwam”, zegt directeur Kris Koelman. “Dat waren in totaal zo’n 26 andere kinderen. Dus we hebben hun ouders verwittigd.”

De leerlingen in kwestie moeten nu allemaal verplicht 14 dagen in quarantaine. Ook de leerkracht die lesgaf aan de jongen zal een tijd thuis moeten blijven.