Brugge vindt "Gert late night" te duur

De ploeg van het VIER-programma met Gert Verhulst en James Cooke had interesse om een tiental keer in Brugge uit te zenden. Daarvoor moet de stad wel onmiddellijk meer dan 110.000 euro betalen. “Daarnaast vroegen ze nog een pak logistieke ondersteuning”, zegt Dirk De fauw (CD&V). “Voor ons zijn er nu andere prioriteiten om de economie weer op gang te krijgen. Wij denken dat we met dit budget Brugge op een betere manier in de belangstelling kunnen brengen.”