Alweer dieren in beslag genomen bij landbouwgezin in Heikruis: “Over jaren heen al meer dan 1.000”

Bij het landbouwgezin werden doorheen de jaren al vaker dieren in beslag genomen. In februari nog werden heel wat schapen meegenomen met infectieziekten, daarvan zijn er nog maar enkele in leven. Toen werden er maatregelen opgelegd, onder andere dat de stallen ontsmet moesten worden, maar dat is niet gebeurd. “Daarom nemen we nu uit voorzorg de dieren in beslag zodat ze geen infecties krijgen“, zegt Brigitte Borgmans.