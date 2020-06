"Anderhalf": fitnesser Hicham trainde tijdens de coronacrisis met zakken aardappelen 

Hicham uit Antwerpen is 26 en een fanatiek fitnesser. Na de lockdown moest hij het meer dan 10 weken stellen zonder zijn favoriete sport. Aanvankelijk werd Hicham er gek van, maar geïnspireerd door de vele filmpjes op de sociale media van lotgenoten die bij hen thuis een mini-fitnesscentrum inrichten, toverde Hicham zijn kelder om tot geïmproviseerd fitnesscentrum.

Aanvankelijk had hij niet veel meer nodig dan een paar emmers water en grote zakken met aardappelen om zijn been- en armspieren te versterken. Later kocht hij op tweedehandssites enkele toestellen. De kelder van Hicham is open voor de jongeren uit de buurt. Hicham is ervan overtuigd dat fitness jongens van de straat kan weghouden.