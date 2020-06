Twee journalisten Apache voor rechtbank voor undercoverfilmpje van Antwerpse projectontwikkelaar en politici

Daarop kreeg het Antwerpse stadsbestuur heel wat kritiek over zich heen. Ze zou te nauwe banden hebben met de bouwpromotoren in de stad. Volgens Apache was dàt ook de reden dat ze besloten om undercoverbeelden te maken. Maar tegelijk ontstond de discussie of dat hier wel door de beugel kon. Volgens de deontologie mag stiekem filmen enkel als de informatie niet op een andere manier verkregen kan worden, en als er voldoende maatschappelijk belang is. Projectontwikkelaar Van der Paal kon in elk geval niet lachen met de beelden. Hij diende klacht in wegens schending van de privacy en belaging.