Ballonvaarders mogen weer vliegen met passagiers: "Ga je niet op reis? Doe dan een ballonvaart!"

In Oost-Vlaanderen zijn jaarlijks twee ballonfestivals. De Balloonmeeting, die dit jaar voor het eerst in Deinze zou doorgaan in plaats van in Eeklo, is geannuleerd door het coronavirus. Maar de Vredefeesten in Sint-Niklaas vinden pas plaats in september en de organisatoren denken eraan toch nog een "light"-versie organiseren. "Het valt nog af te wachten of dat zal mogen en lukken. Want zo'n festival lokt natuurlijk heel veel volk. Maar ik hoop in ieder geval van wel!" concludeert Yves Lannoy.