Originele namen voor jonge slechtvalken op basiliek in Tongeren: Cor en Ona

Op de kerktoren van de basiliek broeden al enkele jaren slechtvalken in een nestkast. De voorbije jaren waren dat Filip van Tienen en Angela Merkel, een vrouwtje uit Duitsland. Maar zij zijn niet de ouders van deze nieuwe jongen. "Het Duitse vrouwtje is ondertussen verdwenen", vertelt Eddy Colson van de Vogelwerkgroep Fruitstreek. "Waarschijnlijk is ze verjaagd door het nieuwe vrouwtje, dat ongeringd is. We kennen haar herkomst dus niet. Het koppel heeft zich opnieuw moeten aanpassen en daarom is de eileg later begonnen dan op andere plaatsen." De werkgroep is graag creatief met de namen bezig. Zo wordt het nieuwe vrouwtje Annemie genoemd. "Dat deed ons denken aan pandemie", lacht Eddy.