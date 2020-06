Wat moet je doen als een broedende buizerd je aanvalt tijdens het joggen: "Maak je groot en roep luid"

"We zitten volop in het broedseizoen van de buizerd en dan kunnen de dieren agressief uit de hoek komen", vertelt Ternats milieuambtenaar Jurgen Thiebaut. "Ze willen hun jongen beschermen en als er dan iemand te dicht in de buurt komt, gaan ze aanvallen." Zo werden in Ternat deze week al minstens vier joggers aangevallen door een buizerdkoppel dat zich verschuilt in het veld aan de Bieshoop. "De buizerd valt de mensen langs de rugzijde aan op een slinkse manier. Hij valt ze aan op het hoofd."