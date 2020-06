Concertgebouw Brugge neemt na de coronatijd de draad stilaan weer op

"Het publiek kan er architectuur en beeldende kunst beleven, het kan met klanken experimenteren en kan genieten van een fenomenaal panorama waarbij je - bij goed weer - tot aan de kust kan kijken", zegt Katrien Van Eeckhoutte nog. Uitzonderlijk kan het publiek ook tot in de zaal, want die was tot nu toe niet opgenomen in het Concertgebouw Circuit. Je kan het parcours afleggen van woensdag tot en met zondag, de hele zomer lang.