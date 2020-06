Brussels minister van Werk Clerfayt: "Zullen werknemers van Swissport begeleiden naar jobs in sectoren die wel groeien"

Het grootste stuk van Swissport op de luchthaven van Zaventem is deze week failliet verklaard waardoor bijna 1.500 mensen hun baan kwijt zijn. Zowat een derde van hen woont in Brussel. Droevig nieuws, zegt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi) in "De ochtend" op Radio 1, en het zal niet het enige zijn in de komende maanden. "Ook in de horeca, in het toerisme, de evenementensector en cultuur zullen we jobverliezen hebben en dus een hogere werkloosheid."