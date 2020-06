Moet koning "sorry" zeggen voor kolonialisme? "Meest aangewezen persoon om iets te zeggen", vindt CD&V-voorzitter Coens

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens is het tijd dat de Belgische overheid en het koningshuis "in het reine komen" met het koloniaal verleden. Dat zegt hij in "De afspraak" op Canvas. Coens vindt dat koning Filip de "meest aangewezen persoon is" om daarover iets te zeggen. De CD&V-voorzitter wil dat aankaarten binnen de regering, die verantwoordelijk is voor uitspraken van de koning.