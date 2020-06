Defensie sluit wandelpaden in Wuustwezel af met prikkeldraad "We hopen op een andere oplossing"

In het Uilenbos in Wuustwezel zijn een aantal plaatselijke wandelpaden en ook de GR afgesloten en omgeleid. De paden komen langs militair domein en defensie stelde de voorbije weken vast dat er te veel mensen van de paden afwijken, wat gevaarlijk is. Daarop hebben ze de wandelpaden afgesloten met prikkeldraad. Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) gaat morgen overleggen met defensie of er geen andere oplossing is.