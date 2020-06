Discussie over standbeeld Leopold II is aanzet voor tentoonstelling over Congo en Limburg in Stadsmus Hasselt

De aanleiding om iets te doen met onze koloniale geschiedenis en de rol die sommige Limburgers daar in hebben gespeeld, is de discussie over het al dan niet weghalen van het standbeeld van Leopold II op het Kolonel Dusartplein in Hasselt, zegt Ann Delbeke. “Die discussie kwam enkele jaren geleden onder de aandacht en wordt nu nog veel intenser gevoerd. Het is een moeilijke discussie, maar we grijpen het moment aan om een debat op te starten rond onze koloniale geschiedenis. Het is opvallend hoe weinig mensen daar over weten. Ik vind het zelf vreemd dat er nu pas gezegd wordt dat onze koloniale geschiedenis deel moet uitmaken van de leerplannen in het onderwijs. Zonder juiste kennis over ons verleden, kunnen we er heel moeilijk over praten.”