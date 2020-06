Fanfares en orkesten zitten op hete kolen om weer te repeteren, want dat kan nog altijd niet

Vorige week kondigde premier Wilmès aan dat culturele activiteiten opnieuw mogen plaatsvinden, zonder publiek weliswaar. "Toen we dat hoorden, haalden we allemaal opgelucht adem", vertelt Mark Vanderstraeten van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia uit Merchtem. "We dachten dat we eindelijk weer konden repeteren. Maar al snel bleek dat dat toch niet het geval is. Zo zijn de specifieke veiligheidsvoorwaarden voor muziekverenigingen (veiligheidsafstand e.d.) nog niet bekend. Daar wachten we nu op."

Voor Mark en de andere muzikanten is het frustrerend. "We hopen zo snel mogelijk te kunnen beginnen, want ons paasconcert komt eraan. Dat concert is door corona verplaatst naar september, maar zolang we niet kunnen repeteren, kan dat niet doorgaan. We kunnen dat toch geen tweede keer uitstellen?"

Bij de Koninklijke Fanfare Sint-Hubertus uit Schaffen, Diest, klinkt eenzelfde verhaal. "Daags na de uitspraken van Wilmès kregen we een mail van koepelorganisatie VLAMO waarin stond dat we moesten wachten op veiligheidsrichtlijnen alvorens de repetities te hervatten."