Geen klasfoto dit jaar? Schoolfotografen niet meer welkom na lockdown

De traditionele klasfoto voor schooljaar 2019-2020 zal in veel familie-albums ontbreken. De coronacrisis en de late heropening van de scholen gooide roet in het eten van scholen en fotografen. "Mijn laatste opdracht was op 12 maart. Een dag voor de lockdown begon", zegt schoolfotograaf Jorn Fransen in "Start Je Dag". "Sindsdien heb ik geen schoolgebouw meer gezien. 50 opdrachten die ik nog op de planning had staan, zijn allemaal afgezegd. Als je weet dat mijn inkomsten voor 95% uit schoolfotografie komen, dan begrijp je dat het geen evidente periode was."