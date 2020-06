Geen nieuwe manifestatie tegen racisme in Leuven, wél actieplan

De organisatie annuleert dan ook de manifestatie, en daar is de burgemeester blij mee, toch vindt hij de strijd tegen racisme ontzettend belangrijk. “De strijd tegen racisme en discriminatie gaat ons allemaal aan. Het is een aanslag op je identiteit, wie je bent en laat diepe littekens achter die niet snel genezen. Het is belangrijk dat zo’n acties niet besmeurd worden door manifestaties die niet mogen doorgaan of akkefietjes. En dat heeft men in Leuven heel goed begrepen, de mensen die ik gezien heb willen gaan voor een positieve actie en voor samenwerking”, zegt Ridouani.