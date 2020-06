Grootste containerschip van de wereld meert aan in haven van Antwerpen

Het schip was woensdag vertrokken vanuit de haven van Hamburg richting Antwerpen. Tijdens zijn vaart op de Westerschelde trok de gigant heel wat kijklustigen, onder meer in het Nederlandse Terneuzen. De HMM Algeciras is het nieuwe vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse rederij HMM en met een capaciteit van 23.964 containers het grootste containerschip ter wereld.

Iets voor 20 uur begon het megaschip aan zijn draaimanoeuvre, om volgens schema aan te meren aan de Noordzee Terminal van PSA. Tijdens zijn verblijf zullen volgens de huidige planning 6.659 containers behandeld worden: 1.748 containers worden gelost en 4.911 containers worden geladen. Dat is een record voor één enkel bezoek aan de Noordzee Terminal, zegt de uitbater.

Het laden en lossen zal dag en nacht doorgaan. Als alles volgens planning verloopt, vertrekt de HMM Algeciras zaterdagochtend richting Londen.