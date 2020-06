Grootste kolonie oeverzwaluwen ooit in België landt in Lillo: "In enkele uren tijd waren er al tientallen nesten"

Het is de bedoeling dat de oeverwand de komende jaren blijft. "We zullen wel elk jaar restauratiewerken moeten doen, want oeverzwaluwen verkiezen nieuwe wanden. Na de broedtijd in september of oktober, gaan we de wand optimaal in orde brengen. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet precies", vertelt Benoy.