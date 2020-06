Holsbeek tegen komst windturbines in Aarschot: “Aanslag op ons landschap”

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van twee windturbines in Aarschot. Die zouden een wiekhoogte hebben van 180 meter. “Veel te hoog”, aldus Hans Eyssen, burgemeester van buurgemeente Holsbeek. “De draaicirkel van de wieken zou volledig boven de heuvels uittorenen, met name ook in de beschermde landschappen. Hoge windturbines zijn niet op hun plaats in een dichtbevolkte regio met weinig wind en een waardvol landschap zoals het noordelijk Hageland.”