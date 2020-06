Honderden kandidaat-proefpersonen voor coronavaccin in UZ Gent: "Was dit maar voor al onze vaccinstudies het geval"

“Terzake” sprak met twee kandidaat-proefpersonen die zich vandaag kwamen aanmelden. Voor Luc Smoorenburg is het de eerste keer dat hij kandidaat is om deel te nemen aan zo’n studie. Hij geeft zich op omdat hij zich erg bewust is van de urgentie van de zoektocht naar het vaccin, “en ik ben nog jong en gezond”.

Voor Korneel Legrand is het derde studie waarvoor hij zich opgeeft. Eerder was hij al proefpersoon voor een vaccin tegen de ziekte van Lyme en onlangs nog testte hij het griepvaccin. Zijn motivatie? “Het is een dringende zaak. Je hoort overal dat we zonder vaccin niet uit deze crisis zullen geraken. Dus hoe sneller er een vaccin is en hoe meer mensen eraan kunnen meewerken, hoe beter het is.”

Bekijk hier een reportage uit "Terzake", waarin gesproken wordt met twee proefpersonen: