J.K. Rowling verdedigt zich na kritiek op "transfobe" tweet, maar waarover gaat de hele hetze eigenlijk?

Maar de kritiek dat J.K. Rowling zich aan transfobe uitspraken waagde, bleef aanhouden. Ook verschillende beroemdheden spraken zich over de kwestie uit.

Zo schreef Daniel Radcliffe, die de rol van Harry Potter vertolkte in de verfilmde boeken van J.K. Rowling, in een opiniestuk dat "transgender vrouwen vrouwen zijn". "Elk statement dat dat niet zo is, tast de identiteit en waardigheid van transgenders aan en gaat in tegen al het advies van zorgdeskundigen die hier veel meer verstand van hebben dan Jo en ik. Het is duidelijk dat we transgenders moeten steunen en niet nog meer moeten beschadigen."

En ook Emma Watson, die aan de zijde van Radcliffe de rol van Hermelien vertolkte in de Harry Potter-films, liet van zich horen. "Transgenders zijn wie ze zeggen dat ze zijn en ze verdienen het om hun leven te leiden zonder telkens in vraag te worden gesteld of gezegd te worden dat ze niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn."