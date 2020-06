Eerst elektrische taxi van Zuid-West-Vlaanderen voorgesteld in Kortrijk

VTC wil dat al zijn taxichauffeurs met elektrische wagens rijden. Daarmee is het bedrijf sneller dan wat de wet vraagt. Volgens het taxidecreet moet elke taxi zonder uitstoot rijden tegen 2030. In ons land betekent dat in de praktijk: elektrisch rijden. In vergelijking met pakweg Duitsland, staat de sector van de waterstofauto's in ons land nog in de kinderschoenen. Volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn er al een paar elektrische taxi's in onze provincie: een in Knokke-Heist, een viertal in Brugge en nu ook een in het zuiden van de provincie.