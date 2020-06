Lier wil erkend worden als toeristisch centrum: "Dat geeft handelaars meer vrijheid", zegt Economische Raad

In de hoop meer toeristen aan te trekken, heeft Lier een aanvraag ingediend om erkend te worden als toeristisch centrum. De erkenning als toeristisch centrum zou interessant zijn voor de horeca en de winkels. Die mogen dan alle zondagen open, in plaats van maar 15 keer per jaar.

Leo Deprince is voorzitter van de Economische Raad in Lier en heeft zelf ook een winkel. Hij vindt meer vrijheid rond zondagsopeningen een goede zaak. "Afhankelijk van het type winkel is het interessanter om tijdens bepaalde periodes te openen. Soms is dat in de winter, in de lente of bijvoorbeeld tijdens de Sinterklaasperiode", legt Deprince uit. "Met een erkenning geven we de handelaars de mogelijkheid om op het juiste moment voor de winkel te openen."