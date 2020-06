Liveblog: Mogelijk 22.000 jobs bedreigd bij Lufthansa, Neckermann-winkels heropenen morgen  

Vooral Brazilië wordt bijzonder zwaar getroffen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft oplopen en er komen bijna elke dag meer doden bij de dag voordien. De afgelopen 24 uur bezweken er in Brazilië opnieuw 1.274 patiënten aan het virus. Brazilië heeft dagelijks meer nieuwe doden dan de VS. Maar ook in de Verenigde Staten is de epidemie nog lang niet onder controle: de voorbije 24 uur vielen daar opnieuw meer dan 1.000 doden, het totaal komt daar nu op 113.000. In een twaalftal staten waar in het weekend van 15 mei de coronamaatregelen versoepeld werden, zijn de curves opnieuw aan het stijgen. Iedere dag komen er in de VS nog 20.000 besmettingen bij.

Gisteren waarschuwde dr. Carissa Etienne, hoofd van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) nog dat het coronavirus zich “exponentieel verspreidt” in veel regio’s van het Amerikaanse contitent, dat nu “bijna de helft” van het totaal aantal Covid-19-gevallen telt. Naast Brazilië verspreidt het virus zich ook razendsnel in Peru en Chili en duikt het ook meer en meer op in Venezuela en Haïti, landen waar het tot voor kort maar erg beperkt voorkwam. Dr. Etienne waarschuwt ook dat de komst van de winter in het zuidelijk halfrond en het orkaanseizoen grote uitdagingen met zich mee zullen brengen in de strijd tegen de ziekte. “De winter wakkert longontstekingen aan: ze verspreiden zich sneller bij kouder weer, wanneer mensen binnen verzamelen om het warm te hebben.”