Londerzeelse schrijft boek over hoe paarden goeie leiders van ons maken

Maar ook buiten het werk, in ons dagelijks leven kunnen we heel wat van paarden leren, gaat Talpaert verder. “Paarden houden ons een directe spiegel voor. Ze hebben geen enkele drang om te pleasen. We zien dat ook als we met paarden werken. Mensen lopen soms vast in bepaalde gedragingen, in relaties met anderen. Maar bij de paarden kunnen ze daar op blijven oefenen zonder schuldgevoel of veroordeling.”