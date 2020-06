Man die vorige zomer aanslag pleegde op Noorse moskee is veroordeeld tot minstens 21 jaar cel

De Noorse man die vorig jaar het vuur opende in een moskee in de buurt van Oslo, krijgt een celstraf van 21 jaar, de maximumstraf in Noorwegen. Philip Manshaus is veroordeeld wegens terrorisme en moord. Kort voor hij de aanslag in de moskee pleegde, had hij zijn stiefzus doodgeschoten. Hij toonde geen enkele spijt over zijn daden, integendeel.