Matthias Diependaele (N-VA): "Praktijktest op woonmarkt is eigenlijk overheid die liegt en doet alsof"

"Er zijn twee heel belangrijke argumenten voor mij waarom ik absoluut tegen praktijktests ben", aldus Matthias Diependaele in "Terzake". "Eerst en vooral moeten we stoppen met elke Vlaming als racist te gaan behandelen en onszelf die beschuldiging aan te praten. Niemand spreekt tegen dat er een probleem is, maar we kunnen niet telkens naar die Vlaming gaan en hem op voorhand beschuldigen van discriminatie."

Het tweede argument van Diependaele slaat op de methode. "Een overheid mag niet liegen tegen zijn burgers. Op een moment dat je als overheid naar een burger gaat onder een vals voorwendsel en je als potentiële huurder voordoet - of naar een werkgever als een potentiële werknemer - en dat blijkt niet het geval te zijn, dan ga je mensen voorliegen." Voor de minister is dat onaanvaardbaar, want dan wordt "het vertrouwen in de overheid beschaamd".

Diependaele is voorstander van een meldpunt. "Als daar effectief wordt vastgesteld dat er structurele discriminatie is, dan kan dat ook opgevolgd worden en kunnen er ook gerechtelijke procedures op volgen."