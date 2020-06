Mechelen start campagne tegen racisme

Omdat het in coronatijden moeilijk is om grote samenkomsten van protest te houden, heeft Mechelen iets anders bedacht.

De stad start met een campagne tegen racisme. Er komt een website met enkele concrete acties en verhalen waar je ook gevallen van racisme en discriminatie kan melden. Elk gezin krijgt een sticker tegen racisme in de bus, met voetjes op, die je voor je deur op de stoep kan kleven.